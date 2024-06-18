بايدن يستعد لإعلان برنامج جديد للهجرة.. ما ملامحه؟

شروط القرار

ويخطط بايدن لإصدار هذا الإعلان في البيت الأبيض إلى جانب أعضاء الكونغرس والمدافعين عن الهجرة والمواطنين الأمريكيين الذين لم يتمكنوا من رعاية أزواجهم للحصول على البطاقات الخضراء، بسبب قواعد الهجرة.

ويشترط البرنامج الجديد أن يكون المهاجر عاش في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن على الأقل، حتى يستفيد من حق العمل، حيث تقدم هذه الصيغة لهذه الشريحة تصاريح عمل، وحماية من الترحيل.

وسيكون هذا البرنامج واحدًا من أكبر مبادرات الهجرة التي بدأت في العقود الأخيرة، ولا ينافسها سوى "برنامج العمل المؤجل" (DACA) للقادمين من الأطفال الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما لصالح "الحالمين" في عام 2012.

وأشار مستشارو بايدن في حديث للصحيفة، إلى استطلاعات رأي ديمقراطية داخلية وجدت أن معظم الأمريكيين يؤيدون تقنين وجود أزواج المواطنين الأمريكيين، حتى لو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

ويتمتع البرنامج الجديد أيضًا بفائدة إضافية تتمثل في استهداف السكان الذين أخبر المدافعون عن الهجرة، البيت الأبيض أنهم يشعرون بالإهمال.

ورغم أن الإدارة أنشأت العديد من المبادرات الجديدة لمنح أكثر من مليون مهاجر قادم حديثًا تصاريح عمل، فإن المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم والذين يعيشون في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، أغلبهم مكسيكيون، لم يستفيدوا منها.

وحتى لو تزوج المهاجر الذي دخل البلاد عبر الحدود الجنوبية من مواطن أمريكي، ينص القانون على أنه يجب عليه أولاً مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يصبح مؤهلاً للحصول على البطاقة الخضراء.

وقبل هذا الإعلان، كان الجمهوريون يهاجمون الفكرة باعتبارها شكلاً من أشكال العفو الشامل.