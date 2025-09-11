نقل نعش الناشط المحافظ كيرك من يوتا إلى أريزونا الأمريكية

قال مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنه من المقرر نقل نعش الناشط اليميني تشارلي كيرك اليوم الخميس، من ولاية يوتا الأمريكية إلى ولاية أريزونا على متن طائرة نائب الرئيس الأمريكي "أير فورس تو".

واليوم، أعلن الرئيس دونالد ترامب منح كيرك أرفع وسام مدني أمريكي.

وأشاد الرئيس الجمهوري بكيرك، الذي أسهم في نجاحه في الانتخابات في أوساط الشبان وكان أحد حلفائه الأقوياء.

واغتيل كيرك، البالغ 31 عاما، خلال إلقائه خطابا في فعالية ضمن حرم جامعة "يوتا فالي" في ولاية يوتا أمس الأربعاء. وجاءت لحظة اغتياله تحديدا أثناء الحديث عن حادثة تتعلق بإطلاق نار.

ووثق فيديو في هذه اللحظة طلقة نفذت في عنق كيرك من خلال قنص دقيق، ما لبثت أن أودت بحياته بعدها بوقت قصير.

ولم تتمكن السلطات الأمريكية من القبض على المشتبه به، فيما نشرت مقطع فيديو لشخص مريب على سطح قريب من موقع الاغتيال، ونشرت صورة للمشتبه به، مع عرض مكافأة 100 ألف دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.