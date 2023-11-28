وزير الدفاع الفرنسي: الشرق الأوسط "يرقص فوق بركان"

حذّر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، من أنّ منطقة الشرق الأوسط باتت "ترقص فوق بركان" ولم يستبعد فتح جبهة ثانية للصراع بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله".

وقال ليكورنو في مقابلة مع تلفزيون "أوروبا 1" اليوم الثلاثاء، إن هناك "زيادة بطيئة في منسوب التوتر على جبهة جنوب لبنان، ولكن المؤكد أن هناك ضغطا متواصلا ومتصاعدا".

وأشار إلى أن "إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل يؤدي إلى ردود فعل دفاعية عن النفس من جانب إسرائيل، وخاصة ردود فعل مهمة يمكن أن تهدد في بعض الأحيان أمن مواقعنا وجنودنا الفرنسيين".

وينتشر اليوم 700 جندي فرنسي على الحدود بين لبنان وإسرائيل كجزء من مهمة المراقبة ومنع الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.