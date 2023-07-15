بايدن يعلن إجراءات لتخفيف وطأة الحر على الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، إن إدارته اتخذت إجراءات من أجل تخفيف وطأة الحر على الأمريكيين، بينما تتزايد المخاوف من إقبال البشرية على حرارة أشد في الفترة المقبلة.

وكتب بايدن في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الأمريكيين يعانون تبعات "شرسة" لتغير المناخ، في عدد من مناطق البلاد.

وتابع أن إدارته تتخذ الإجراءات من أجل ضمان سلامة العائلات، وجاهزية كل منطقة للتعامل مع الحر الشديد.

وأوضح أن إجراءات تشمل خفض تكلفة التبريد للعائلات ذات الدخل المنخفض، إلى جانب إطلاق دورات تدريب لأجل إعداد قوة عاملة جاهزة في مجال المناخ.

ويضاف هذان الإجراءان إلى رصد تمويل من أجل تحديث شبكة الكهرباء، وضمان مقاومتها للحر الشديد المسجل حاليا، إلى جانب إنشاء مركزي بحث افتراضيين لأجل تقديم المشورة لعدد من المناطق بشأن التعامل مع التغير الكبير في الطقس.

وأشار بايدن إلى تطوير استراتيجية وطنية أمريكية جديدة للتعامل مع الحر، وتجهيز المدارس حتى تكون قادرة على مقاومة الحر.

وأعلن خطوات من أجل زيادة الرصد الحراري في 14 ولاية أمريكية، لأجل الحصول على بيانات أفضل بشأن الوضع، وهو ما يتيح مواجهة التحول بشكل أدف.