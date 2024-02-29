إيران.. اعتقال العشرات بتهمة الدعوة لمقاطعة الانتخابات

اعتقلت السلطات الإيرانية 50 مدوّنًا بتهمة "محاولة إزعاج الرأي العام والدعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات"، المقرر إجراؤها الجمعة.

جاء ذلك وفقًا لِما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن قائد شرطة محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب البلاد، الجنرال رحيم جهانبخش، الذي وصف المعتقلين بأنهم "مشغلون للصفحات الافتراضية".

وقال جهانبخش إن اعتقال هؤلاء الأشخاص تمَّ بالتنسيق مع "استخبارات الشرطة والسلطة القضائية في المحافظة"، دون أن يعلن عن هوية وتفاصيل المعتقلين.

وحذَّر جهانبخش من أن "نشر أي محتوى يسبب التوتر في الفضاء الإلكتروني" سيعتبر جريمة.

وأثار ضابط إنفاذ القانون الإيراني هذا التحذير بينما طالب المرشد الإيراني علي خامنئي أمس بزيادة المشاركة في انتخابات المجلس الإسلامي وخبراء القيادة يوم الجمعة.

استطلاع حكومي

وكان موقع "خبر أونلاين" الإيراني نشر في فبراير/شباط من العام الجاري، نتائج استطلاع "المركز الحكومي"، الذي توقع أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات الجمعة في كامل البلاد إلى 30 في المئة فقط.

واضطر الموقع إلى حذف هذا الخبر وكتَب في هذا السياق: "في اتصال هاتفي، طُلب من موقع "خبر أونلاين" حذف هذا الخبر من موقعه الإلكتروني".

في الأثناء، كتب مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، في رسالة من سجن إيفين نهاية فبراير/شباط من العام الجاري، أنه لن يصوت في الانتخابات.

وقال تاج زاده في بيان "إن زعيم الجمهورية يُغمض عينيه عن الحقائق الكارثية في إيران، ولا يستمع إلى صرخات الاحتجاج التي يطلقها ملايين الإيرانيين".