قتلى زلزال اليابان يتجاوزون 100 والمفقودون يُعدّون بالمئات

تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد مئة شخص، اليوم السبت، وما زال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

دمّر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.

واستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن حكومة مقاطعة إيشيكاوا ومصادر أخرى، إنه تم تأكيد 16 حالة وفاة أخرى في مدينة واجيما وبلدة أناميزو بحلول الساعة الواحدة ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي إلى 110.

وحتى صباح اليوم السبت، تأكدت وفاة 98 شخصا، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إيشيكاوا.

وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان، وأودت بحياة 276 شخصا، بمن في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016.

وأعاقت انقطاعات الطرق وغيرها من المشاكل إيصال إمدادات الإغاثة.