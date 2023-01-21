تركيا تحث السويد على سحب تصريح لاحتجاج يشمل حرق المصحف

وأضاف أن الاحتجاج لا يمكن تصنيفه على أنه حرية تعبير.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نظيره السويدي لأنقرة أواخر الأسبوع، قد ألغيت بعد أن منحت السلطات السويدية الإذن باحتجاجات في ستوكهولم.