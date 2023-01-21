تركيا تحث السويد على سحب تصريح لاحتجاج يشمل حرق المصحف
عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، عن أمله في ألا تسمح السلطات السويدية بتنظيم احتجاج يشمل حرق المصحف.
مُنح هذا التصريح لذلك الشخص، على الرغم من كل تحذيراتنا، آمل أن تتخذ السلطات السويدية الإجراءات اللازمة وألا تسمح بذلك.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وقال جاويش أوغلو للصحفيين: "مُنح هذا التصريح لذلك الشخص، على الرغم من كل تحذيراتنا. هذا العمل الحقير سيحدث في حوالي الساعة الـ16:00 بالتوقيت التركي (13:00 بتوقيت جرينتش)، وآمل أن تتخذ السلطات السويدية الإجراءات اللازمة حتى ذلك الحين وألا تسمح بذلك".
وأضاف أن الاحتجاج لا يمكن تصنيفه على أنه حرية تعبير.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نظيره السويدي لأنقرة أواخر الأسبوع، قد ألغيت بعد أن منحت السلطات السويدية الإذن باحتجاجات في ستوكهولم.