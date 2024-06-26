ابنة رفسنجاني تعلن مقاطعة انتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلنت فائزة رفسنجاني الصحفية والناشطة السياسية المعتقلة في إيران، اليوم الأربعاء، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل.

ونقل موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، تأكيد فائزة ابنة الرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، السجينة السياسية في معتقل إيفين شمال طهران، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية".