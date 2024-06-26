ابنة رفسنجاني تعلن مقاطعة انتخابات الرئاسة الإيرانية
أعلنت فائزة رفسنجاني الصحفية والناشطة السياسية المعتقلة في إيران، اليوم الأربعاء، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل.
ونقل موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، تأكيد فائزة ابنة الرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، السجينة السياسية في معتقل إيفين شمال طهران، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية".
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، قاطعت هاشمي الانتخابات البرلمانية. وفي المقابل، أعلن شقيقها الأكبر محسن دعمه لمرشح التيار الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان أمام منافسيه الخمسة من التيار الأصولي.