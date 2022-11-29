قناة عبرية: وفد عسكري أوكراني رفيع زار إسرائيل سرًا
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة وفد عسكري أوكراني إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، في ظل توتر مع روسيا، خاصة بعد حصول الأخيرة على طائرات مسيرة من إيران.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "وفداً من العسكريين، من بينهم ضابط رفيع المستوى في الجيش الأوكراني، وصل إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع".
وأضافت أنه "منذ أكثر من تسعة أشهر على اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تحاول إسرائيل الحفاظ على العلاقات مع الجانبين، إلى حين الكشف عن الزيارة السرية لوفد عسكري أوكراني"، مشيرة إلى أن إسرائيل حاولت التزام الصمت حتى لا تثير التوترات الموجودة بالفعل مع الروس.
وأوضحت أن الوفد الأوكراني مؤلف من عسكريين، بمن فيهم عضو كبير جدًا في الجيش الأوكراني الذي يعادل في الواقع أحد نواب رئيس الأركان، وقد وصلوا إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولون في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، بهدف رسمي من الزيارة هو الترويج لبناء أنظمة صواريخ مضادة للحرب أعلنت إسرائيل أنها ستنقلها إلى أوكرانيا.
وقالت القناة الإسرائيلية، إن "الأوكرانيين من جانبهم يريدون المزيد، وهم ينقلون أيضا رسالة في هذه الزيارة بأنهم مهتمون بتلقي أسلحة من إسرائيل، لكن مصدراً إسرائيلياً أوضح أنه لا تغيير في السياسة الإسرائيلية".
وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولهم إن "إسرائيل نقلت في الأسابيع الأخيرة إلى عشرات الدول والمنظمات الدولية، ملفات استخباراتية تتعلق بنقل أسلحة من إيران إلى روسيا في محاولة لحشد المزيد من دول العالم لممارسة الضغط على النظام في طهران".
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن هذه الخطوة الدبلوماسية تشكل تغييراً في السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالتورط الإيراني في الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب مجدداً من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي.
وأوضح الصحيفة العبرية، أن نتنياهو وعد زيلينسكي بالنظر بالقضية في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة الأوكرانية أنظمة دفاع إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة: "في 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أرسلت الحكومة الأوكرانية خطاباً رسمياً إلى إسرائيل، تطلب فيه تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي"، متابعةً: "تلك الأنظمة تهدف للسماح لأوكرانيا بمواجهة الصواريخ الباليستية، ومهاجمة الطائرات دون طيار التي تستخدمها روسيا".