قناة عبرية: وفد عسكري أوكراني رفيع زار إسرائيل سرًا

وأوضحت أن الوفد الأوكراني مؤلف من عسكريين، بمن فيهم عضو كبير جدًا في الجيش الأوكراني الذي يعادل في الواقع أحد نواب رئيس الأركان، وقد وصلوا إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولون في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، بهدف رسمي من الزيارة هو الترويج لبناء أنظمة صواريخ مضادة للحرب أعلنت إسرائيل أنها ستنقلها إلى أوكرانيا.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن "الأوكرانيين من جانبهم يريدون المزيد، وهم ينقلون أيضا رسالة في هذه الزيارة بأنهم مهتمون بتلقي أسلحة من إسرائيل، لكن مصدراً إسرائيلياً أوضح أنه لا تغيير في السياسة الإسرائيلية".

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولهم إن "إسرائيل نقلت في الأسابيع الأخيرة إلى عشرات الدول والمنظمات الدولية، ملفات استخباراتية تتعلق بنقل أسلحة من إيران إلى روسيا في محاولة لحشد المزيد من دول العالم لممارسة الضغط على النظام في طهران".