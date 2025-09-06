رغم الزلزال المدمر.. أمريكا "لم توافق بعد" على إرسال مساعدات لأفغانستان

قال مسؤولان أمريكيان كبيران سابقان ومصدر مطلع، إن واشنطن لم تتخذ الخطوة الأولى نحو السماح بتقديم مساعدات طارئة لأفغانستان بعد تعرضها لزلزال.

يأتي ذلك، رغم مرور نحو أسبوع على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في أفغانستان وترك عشرات الآلاف بلا مأوى.

وأضاف المصدر والمسؤولان السابقان، أن عدم استجابة واشنطن لواحد من أسوأ الزلازل في أفغانستان من حيث عدد القتلى منذ سنوات يوضح كيف أن الرئيس دونالد ترامب تنازل عن عقود قادت فيها الولايات المتحدة جهود الإغاثة العالمية من الكوارث وذلك بتخفيضاته الكبيرة للمساعدات الخارجية وإغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية الرئيسية.

وأغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميا الثلاثاء الماضي.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين "تعازيها الحارة" لأفغانستان في منشور على موقع إكس.

لكن المسؤولين السابقين اللذين كانا يعملان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمصدر الثالث الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، قالوا إنه "حتى الجمعة، لم توافق وزارة الخارجية على إعلان وجود حاجة إنسانية، وهي الخطوة الأولى في التصريح بالإغاثة الطارئة".

وعادة ما يصدر هذا الإعلان في غضون 24 ساعة من وقوع كارثة كبرى.

وقالت المصادر، إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية نظروا في توصيات بتقديم مساعدات لأفغانستان لمواجهة الكارثة.

وقال مسؤول كبير سابق، إن البيت الأبيض بحث الأمر أيضا، لكنه قرر عدم التراجع عن سياسة وقف تقديم المساعدات لكابول.

وعندما سُئل متحدث باسم وزارة الخارجية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أي مساعدات طارئة لأفغانستان في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات ووقع يوم الأحد الماضي وأعقبته هزات ارتدادية قوية يومي الخميس والجمعة، قال المتحدث "ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الحالي".

وكانت واشنطن، حتى هذا العام أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان، البلد الذي خاضت فيه حربا استمرت 20 عاما وانتهت بانسحاب أمريكي فوضوي وسيطرة حركة طالبان على كابول في عام 2021.

لكن في أبريل/نيسان، أوقفت إدارة ترامب جميع مساعداتها لأفغانستان تقريبا - والتي بلغت في المجمل 562 مليون دولار - مشيرة إلى تقرير لهيئة رقابة أمريكية يفيد بأن المنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالا من الولايات المتحدة دفعت 10.9 مليون دولار في شكل ضرائب ورسوم لطالبان.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستقدم مساعدة طارئة للناجين من الزلزال، قال مسؤول في البيت الأبيض "الرئيس ترامب ثابت على موقفه بشأن ضمان عدم وصول المساعدات إلى أيدي نظام طالبان، الذي يواصل احتجاز مواطنين أمريكيين بشكل غير مشروع".

وقال ستيفن رودريجيز ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان للصحفيين الجمعة: "بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، شهدنا أيضا تدمير البنية التحتية وسبل العيش الأساسية".

وأضاف أن التبرعات بالمال والسلع والخدمات جاءت من بريطانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند وباكستان وإيران وتركيا ودول أخرى.

لكنه استطرد قائلا "هناك احتياج إلى ما هو أكثر بكثير".