"حضورها بصدد التلاشي".. فرنسا تخطط لخفض قياسي لقواتها في أفريقيا

تخطط فرنسا لخفض قياسي لقواتها في أفريقيا في تطور يثير تساؤلات حول تداعيات ذلك في المنطقة، خاصة مع تنامي النفوذ الروسي؛ إذ بدأت موسكو أنشطة عسكرية مثيرة في النيجر ومالي وبوركينافاسو.

وبحسب الخطة التي بدأت السلطات الفرنسية في وضعها، فإنه سيتم تقليص عدد الجنود الفرنسيين في وسط وغرب أفريقيا إلى نحو 600، وذلك بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن "خفض ملحوظ" في القوات الفرنسية في أفريقيا.

وشهدت دول أفريقية عدة انقلابات عسكرية أدت إلى صعود حكام عسكريين مناهضين لفرنسا، وأبرز هذه الدول النيجر، مالي، وبوركينافاسو وغيرها.

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية جيروم بونيه إن "حضور فرنسا العسكري بصدد التلاشي في أفريقيا؛ ما سيفسح المجال أمام لاعبين إقليميين جدد مثل روسيا والصين، لكن السؤال الأهم الذي يطرح الآن، هل من مصلحة الأفارقة الاستعانة بشركاء جدد كما يسمونهم؟".