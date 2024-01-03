روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن 248 عسكريًا روسيًا أعيدوا من الأسر في أوكرانيا بعد مفاوضات معقدة، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بعد وساطة من قبل دولة الإمارات وأنه سيتم إرسال العسكريين للعلاج وإعادة التأهيل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في 3 كانون الثاني/يناير، ونتيجة لعملية مفاوضات معقدة، تمت إعادة 248 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وقد أصبحت عودة الجنود الروس من الأسر ممكنة بفضل تدخل الوساطة ذات الطابع الإنساني للإمارات العربية المتحدة".