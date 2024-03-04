ترامب يبحث عن الحسم في "الثلاثاء الكبير"

ومن ماين إلى كاليفورنيا مرورًا بتكساس وفيرجينيا فضلًا عن ألاسكا وأركنسو، يدعى ملايين الأمريكيين إلى الاقتراع لاختيار مرشحهم الديمقراطي أو الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

إلا أن هذا اليوم الانتخابي الكبير الذي غالبًا ما يحظى باهتمام إعلامي واسع جدًّا يرتدي طابعًا مختلفًا نوعًا ما هذه السنة، لأن النتائج شبه محسومة، ففي المعسكر الجمهوري لا يزال مرشحان فقط يخوضان غمار الانتخابات التمهيدية.

دونالد ترامب المرشح الأوفر حظًّا

يعتبر دونالد ترامب البالغ 77 عامًا المرشح الأوفر حظًّا بأشواط رغم متاعبه القضائية الكثيرة، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وباستثناء الانتخابات التمهيدية الأحد في العاصمة الفدرالية في واشنطن التي فازت بها هايلي، ظفر الرئيس السابق بكل الانتخابات التمهيدية التي نظمها حزبه الجمهوري منذ كانون الثاني/يناير مطيحًا بالجزء الأكبر من منافسيه.

وتبقى هايلي البالغة 52 عامًا المرشحة الوحيدة التي تعترض طريق حصوله على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت نيكي هايلي منيت حتى فوزها الرمزي الأحد في واشنطن، بهزائم متتالية حتى في الولاية التي تشغل فيها منصب الحاكم.

إلا أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب، استمرت بالصمود، مؤكدة أن الانسحاب "سيكون الحل السهل".

بايدن وضمانة الترشيح

نظريًّا يمكن للانتخابات التمهيدية أن تستمر حتى تموز/ يوليو إلا أن فريق دونالد ترامب يتوقع فوزًا في الـ19 من آذار/مارس.. على أبعد تقدير.

ويريد الملياردير الأمريكي أن يتمكن من البدء في أقرب فرصة ممكنة من خوض المواجهة مع جو بايدن، قبل أن ينشغل في متاعبه القضائية، إذ تبدأ محاكمته الجنائية الأولى في الـ25 من آذار/ مارس في نيويورك.

وفي المعسكر الديمقراطي لا يواجه الرئيس حو بايدن البالغ 81 عامًا والمرشح لولاية ثانية، أي منافسة جدية، فلم يثر ترشيح شخصيتين ديمقراطيتين هما النائب عن مينيسوتا دين فيليبس والكاتبة المعروفة ماريان وليامسون، أي حماسة فعلية رغم الانتقادات المتواصلة للناخبين بشأن سن الرئيس أو دعمه لإسرائيل.