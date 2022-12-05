تقرير: تباطؤ نمو تجارة الأسلحة بسبب مشاكل في الإمداد

واستنادًا إلى تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار (حوالي 562 مليار يورو) في عام 2021، بزيادة قدرها 1,9% مقارنة بالعام 2020. لكنّ هذا النمو تأثّر بشدّة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد.

وقال نان تيان، الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير، إنّ "التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة. وأدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى "إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد".