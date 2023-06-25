تقرير: تمرد قوات "فاغنر" فرصة لإسرائيل لتصويب موقفها من حرب أوكرانيا
اعتبر تقرير عبري، أن التمرد العسكري الذي قاده زعيم قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، فرصة لإسرائيل لإعادة النظر في مفهوم الحرب بأوكرانيا.
وقال التقرير، الذي نشره موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن "المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية في إسرائيل عالقون بالمفهوم الذي تم إنشاؤه في الحكومة السابقة، وهو تمجيد الجيش الروسي، وتجنب إجراءات الدعم في أوكرانيا، خوفًا من المساعدات الروسية لإيران. لكن التمرد العسكري يثبت أن اليوم التالي للحرب في أوكرانيا يقترب، وقد حان الوقت لإسرائيل لإعادة النظر في سياستها".
وأضاف أنه "عندما استولت قوات فاغنر بزعامة يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي في روستوف على الحدود مع أوكرانيا، رأى العالم بأسره كيف أصبح الطاهي الشخصي السابق لفلاديمير بوتين، يشكل أكبر تهديد لحكمه منذ دخوله الكرملين في العام 2000".
وتابع "لم يسقط نظام فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع، لكنه تعرض لضربة قاسية، فقد تآكل الردع وما كان ليصمد كثيرًا. وكما هو الحال في جميع عواصم العالم، وإسرائيل أيضًا، تمت مشاهدة الصور التي جاءت من روسيا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستجعل المستويات السياسية العليا والمؤسسة الأمنية تستغل الاضطرابات في موسكو، لإعادة فحص المفهوم الذي بموجبه ستمارس إسرائيل سياستها تجاه الحرب في أوكرانيا".
وبحسب التقرير، وُلد هذا المفهوم في عهد حكومة بينيت- لابيد السابقة. والذين قادوا المفهوم منذ اليوم الأول هم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، الذين تمجدوا بالجيش الروسي وأصبحوا يخشون أن تؤدي أي خطوة من الدعم الإسرائيلي في أوكرانيا، حتى أصغرها، إلى انتهاك روسي لحرية عمل القوات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا أو لمساعدة روسية لإيران.
وتبنى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هذا المفهوم، حتى بعد فشل مبادرته في الوساطة بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، واستمر في توخي الحذر من الرئيس الروسي، ولم يدن الغزو وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي.
وحاول وزير الخارجية السابق يائير لابيد قيادة خط أكثر تأييدًا للغرب، بل طلب في المناقشات بعد الغزو الروسي أن يقدم الجيش الإسرائيلي خطة لمواصلة الهجمات في سوريا حتى دون التنسيق مع الروس، لكن عندما وصل لابيد إلى مكتب رئيس الوزراء، لم يغير السياسة الإسرائيلية بشكل كبير.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم توافق إسرائيل على إمداد أوكرانيا بالسلاح، وتجنبت بشكل شبه كامل تزويدها بالمعدات الدفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيَّرة، واكتفت إسرائيل بإنشاء مستشفى ميداني في شرق أوكرانيا، ونقل المساعدات الإنسانية من حين لآخر، وبيانات فاترة تتعاطف مع الشعب الأوكراني.
وعندما فاز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، فكر بجدية في تغيير الاتجاه. بل إنه ألمح إليها عشية عودته إلى رئاسة الوزراء. لكنه قرر في النهاية قبول موقف جهاز الدفاع والاستمرار على المفهوم نفسه.
وفي العام الماضي، لعب جهاز الموساد الإسرائيلي دورًا مركزيًا في كشف العلاقات بين إيران وروسيا للعالم أجمع. لكن بينما ساعدت أنشطة الموساد على زيادة الضغط الدولي على إيران، لم تؤدِ توصياته إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تؤدي الأحداث الدراماتيكية التي مرت بها روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم إلى تفاقم الأزمة، حيث يجد الجيش الروسي نفسه فيها بعد عام ونصف العام من القتال في أوكرانيا منهكًا ومسحوقًا. حيث حظي الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في الأسابيع الأخيرة بدعم كبير.
ولم يعد يُنظر إلى الهزيمة الروسية على أنها مسألة مستحيلة، وهذه فرصة لإسرائيل لإعادة النظر في سياستها. وسيكون الفشل إذا لم يحدث هذا، وفق تقديرات الموقع العبري.
المصدر: موقع "واللا" العبري