تقرير: تمرد قوات "فاغنر" فرصة لإسرائيل لتصويب موقفها من حرب أوكرانيا

وحاول وزير الخارجية السابق يائير لابيد قيادة خط أكثر تأييدًا للغرب، بل طلب في المناقشات بعد الغزو الروسي أن يقدم الجيش الإسرائيلي خطة لمواصلة الهجمات في سوريا حتى دون التنسيق مع الروس، لكن عندما وصل لابيد إلى مكتب رئيس الوزراء، لم يغير السياسة الإسرائيلية بشكل كبير.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم توافق إسرائيل على إمداد أوكرانيا بالسلاح، وتجنبت بشكل شبه كامل تزويدها بالمعدات الدفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيَّرة، واكتفت إسرائيل بإنشاء مستشفى ميداني في شرق أوكرانيا، ونقل المساعدات الإنسانية من حين لآخر، وبيانات فاترة تتعاطف مع الشعب الأوكراني.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، فكر بجدية في تغيير الاتجاه. بل إنه ألمح إليها عشية عودته إلى رئاسة الوزراء. لكنه قرر في النهاية قبول موقف جهاز الدفاع والاستمرار على المفهوم نفسه.

وفي العام الماضي، لعب جهاز الموساد الإسرائيلي دورًا مركزيًا في كشف العلاقات بين إيران وروسيا للعالم أجمع. لكن بينما ساعدت أنشطة الموساد على زيادة الضغط الدولي على إيران، لم تؤدِ توصياته إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي الأحداث الدراماتيكية التي مرت بها روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم إلى تفاقم الأزمة، حيث يجد الجيش الروسي نفسه فيها بعد عام ونصف العام من القتال في أوكرانيا منهكًا ومسحوقًا. حيث حظي الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في الأسابيع الأخيرة بدعم كبير.

ولم يعد يُنظر إلى الهزيمة الروسية على أنها مسألة مستحيلة، وهذه فرصة لإسرائيل لإعادة النظر في سياستها. وسيكون الفشل إذا لم يحدث هذا، وفق تقديرات الموقع العبري.

المصدر: موقع "واللا" العبري