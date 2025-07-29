بعد تغيير الدستور.. الرئيس الإيفواري يعلن ترشحه لولاية رابعة

قال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا إنه سيترشح لولاية رابعة، بعد أن قام بتغيير الدستور، في انتخابات مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويشار إلى أن ترشحه محل طعن بعد أن قام بتعديل الحد الخاص بمدد شغل المنصب في تعديل دستوري.

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وأعلن الرئيس (83 عاما) عن خطته في إعلان متلفز. وفاز واتارا بولاية ثالثة بعدما قال في البداية إنه لن يترشح للرئاسة مجددا. لكنه غيّر موقفه بعد ذلك بعد وفاة خليفته الذي اختاره، رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي.

وتم منع أبرز منافسيه، تيجاني ثيام، من الترشح بالفعل بأمر من محكمة لأنه يحمل جنسيتين.