إصابة 6 جراء تفجيرين في جامو قبيل وصول زعيم المعارضة الهندي غاندي

قالت الشرطة إن ستة على الأقل أصيبوا، اليوم السبت، في تفجيرين بجامو، المدينة الهندية الرئيسية في إقليم متنازع عليه مع باكستان المجاورة، قبل وصول مسيرة بقيادة زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي عبر البلاد.

وقال قائد الشرطة الإقليمية موكيش سينغ، إن التفجيرين ضربا ساحة النقل في جامو في منطقة ناروال، حيث تم تشديد إجراءات الأمن مع توقع وصول مسيرة غاندي إلى المدينة، يوم الإثنين.