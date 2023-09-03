"شغب الإريتريين" يضع المحكمة الإسرائيلية العليا في مرمى سهام الانتقادات

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، أن أعضاء كنيست من حزب الليكود وأحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي، حملوا المحكمة العليا مسؤولية وجود طالبي اللجوء الأريتريين في تل أبيب.

وأشار النواب إلى ضرورة إصلاح النظام القضائي؛ وذلك لمنع وقوع أحداث مثل تلك التي وقعت أمس في جنوب مدينة تل أبيب.

وأثنوا على أفراد الشرطة الإسرائيلية لسرعة الاستجابة وكيفية التعامل مع الاحتجاجات التي قادها ونظمها المتظاهرون من أفراد الجالية الإريترية.

وأشار الموقع، إلى أنه على الرغم من انتقادات الليكود لوجود طالبي اللجوء في إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه هو من انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي توصل إليه مع الأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن يرحل بموجب الاتفاق حوالي 16 ألف مهاجر غير شرعي من قارة أفريقيا إلى دول العالم الثالث.

وكان من المفترض أيضًا، أن يبقى حوالي 16 ألف مهاجر من أفريقيا في إسرائيل ويحصلون على وضع قانوني، هذا القرار أثار غضبًا وانتقادات من اليمين الإسرائيلي بما في ذلك نجل رئيس الوزراء "يائير نتنياهو".

وفي أعقاب حملة الانتقادات أعلن نتنياهو إلغاء الاتفاق بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.