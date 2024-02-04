المحكمة الأمريكية العليا تسمح بمراعاة العِرق للقبول في الجيش

خيبة أمل

وأعربت مجموعة "طلاب من أجل القبول العادل"، وهي المجموعة التي اعترضت على عملية القبول في الأكاديمية البحرية أيضًا، عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا.

فيما انتقد إدوارد بلوم، رئيس المجموعة، حقيقة أن عرق المتقدمين إلى ويست بوينت سيظل شرطاً في عملية اتخاذ قرار القبول، معرباً عن مخاوفه بشأن طول مدة الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه في كل عام تظل القضية دون حل، إذ قد يتم الحكم على الأفراد الأكثر موهبة في البلاد بناءً على لون بشرتهم بدلاً من قدراتهم، مسلطا الضوء على الجدل الدائر حول دور العِرق في سياسات القبول، وتأثيره المحتمل على اختيار القادة العسكريين المستقبليين للبلاد.