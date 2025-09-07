"لا تريد إنهاء الحرب".. واشنطن تهاجم موسكو بعد هجوم كييف الكبير

قال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، اليوم الأحد، إن أحدث ضربة تشنها روسيا على كييف تشير إلى أن موسكو لا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، بحسب "رويترز".

وقال كيلوغ في منشور على (إكس)، "يبدو أن روسيا تصعّد الوضع بشن أكبر هجوم في الحرب مستهدفة مقر مجلس الوزراء الأوكراني في كييف... يشير الهجوم إلى أن روسيا لا تريد إنهاء هذه الحرب دبلوماسيا".

ووُصفت الضربة بأنها أكبر هجوم جوي روسي منذ بدء النزاع في عام 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أن حريقًا اندلع في مبنى الحكومة بمنطقة "بيشيرسكي" في كييف إثر هجوم روسي على المدينة.