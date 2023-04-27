توجه أمريكي لتوسيع برنامج لم شمل الأسر

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستوسع برنامجا للم شمل الأسر، والمتاح حاليا لمواطني كوبا وهايتي، ليشمل جنسيات أخرى في إطار مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الحد من حالات العبور القياسية للحدود.

وأوضحوا في إفادة صحفية أنه سيتم توسيع البرنامج ليشمل كولومبيا وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس في محاولة لفتح طرق قانونية جديدة أمام المهاجرين.

ويأتي توسيع البرنامج ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن لمعالجة الزيادة المحتملة في الهجرة غير الشرعية عند رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 عند الحدود والمطبقة منذ عام 2020، والتي يُتوقع رفعها في 11 مايو أيار.