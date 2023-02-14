هل تسهم "دبلوماسية الكوارث" في تحسين العلاقات الإسرائيلية – التركية؟

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية التركية، حذَّر نظيره الإسرائيلي، من نية حكومة بنيامين نتنياهو توسيع البناء في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، وأخبره أن الخطوة "ستحمل تداعيات على العلاقات بين أنقرة وتل أبيب".

وبيَّنت أنه على الرغم من إعراب الجانب التركي عن شكره على المساعدات التي قدمتها إسرائيل لمواجهة آثار الزلزال، إلا أن الوزير كوهين تلقى انتقادات تركية، جاء فيها أنه "يُحظر تصعيد حدة التوتر مع الفلسطينيين ولا سيما مع قرب شهر رمضان".

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية التركية القول: "السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات، فضلاً عن التصعيد المتواصل مع الفلسطينيين من شأنه أن يؤثر على العلاقات بين أنقرة وتل أبيب".

وأبلغ أوغلو نظيره الإسرائيلي بضرورة الامتناع عن تصعيد حدة التوتر مع الفلسطينيين في شهر رمضان، داعيًا إلى الحفاظ على الوضع الراهن بشأن الحرم القدسي الشريف.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي أكد لنظيره التركي أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل من أجل الحفاظ على الوضع الراهن.

ونقلت أيضًا عن وزير خارجية تركيا: "إن الحديث يجري عن ملف حساس للغاية للعالم بأسره ولإسرائيل على وجه الخصوص، نريد السلام والاستقرار بالمنطقة وسنواصل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لدى الجانبين الرغبة في تحسين العلاقات وسنواصل تلك الجهود".