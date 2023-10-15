معارضون إسرائيليون من الاحتجاج السياسي إلى جهود الإغاثة‎

يعمل متطوعون إسرائيليون على تعبئة حزم مساعدات ومراجعة بيانات مفقودين في مركز للمؤتمرات في تل أبيب، بعدما حولت حركات احتجاج إسرائيلية بوصلتها من التظاهر ضد الحكومة إلى جهود الإغاثة منذ هجوم الأسبوع الماضي الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.

لمدة 39 أسبوعًا متتاليًا، قام معارضو "الإصلاح القضائي" المثير للانقسام الذي أجرته الحكومة اليمينية في إسرائيل بدفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في ما بات أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.

لكّن مباشرة بعد الهجوم على مستوطنات جنوب إسرائيل، حشد النشطاء أنفسهم لمساعدة المتضررين، وقدموا المساعدات الطارئة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وأولئك الذين تقطعت بهم السبل، وحتى المساعدة في تحديد مكان الضحايا والرهائن المحتجزين في قطاع غزة المحاصر والتعرف عليهم.

وقال عامي درور (50 عامًا)، وهو مدير تنفيذي في قطاع التكنولوجيا برز كزعيم للاحتجاج منذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أجندة الإصلاح القضائي في يناير، إنّ "منظمات المجتمع المدني... تدعم أي شيء تعجز حكومتنا عن دعمه".

وأفاد في معرض إكسبو تل أبيب "لقد تحولنا ببساطة من وضع الاحتجاج إلى وضع المساعدة".

وأضاف درور "كنا نحذّر من هذه الحكومة التي فعلت كل شيء من أجل عدم الاهتمام بمواطنيها. وهو ما نراه الآن".