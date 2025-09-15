خلال زيارة ترامب.. أمريكا وبريطانيا توسعان تعاونهما النووي

تعتزم المملكة المتحدة إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، يهدف لدفع التعاون في تعزيز الطاقة النووية، بين البلدين.

وتترقب المملكة المتحدة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع، من أجل التوقيع على الاتفاق.

ويساعد الاتفاق المزمع، على تأمين الاستثمار لتمويل محطات نووية جديدة، بحسب "رويترز".

وأطلقت الحكومة البريطانية حملة كبيرة لتوسيع قطاع الطاقة النووية في الأشهر القليلة الماضية، وتعهدت باستثمار 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) في محطة "سيزويل سي" الجديدة والمضي قدما في خطط تدشين وحدة تابعة لشركة "رولز رويس" لبناء أول مفاعلات نمطية صغيرة في البلاد.

ويصل ترامب إلى بريطانيا الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، حيث سيعلن هو ورئيس الوزراء كير ستارمر عن شراكة في مجال الطاقة النووية.

ومن بين الاستثمارات الأخرى المتوقع الإعلان عنها صفقة لشركة يورنكو ومقرها المملكة المتحدة لتوريد نوع متقدم من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى السوق الأمريكية.