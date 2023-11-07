10 قتلى في قصف عنيف للجيش المالي شمال البلاد

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم أطفال، الثلاثاء، في ضربات جوية بطائرات مسيرة نفذها الجيش المالي في مدينة كيدال الواقعة شمالي البلاد، بحسب مصادر أمنية مالية.

وجاء القصف في إطار المعركة التي تدور حول كيدال بين متمردي "القوة الإستراتيجية الدائمة" من جهة، والجيش المالي المسنود من عناصر مرتزقة فاغنر الروسية، من جهة أخرى.

وفي هذه المدينة يقع أيضا معسكر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي غادرته قواتها أخيرا ويسعى الجيش إلى استعادته.

وذكرت إذاعة "فرنسا الدولية"، أن "3 ضربات للجيش تمت في أقل من ساعة. كانت الأولى بجوار المعسكر الذي انسحبت منه قوات حفظ السلام الأممية، حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، والثانية داخل المعسكر، والثالثة عند المخرج الشمالي الشرقي للمدينة".