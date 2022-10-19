في تصعيد ضد الكرملين.. برلمان أوكرانيا يصف الشيشان بأنها "محتلة من روسيا"

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، على إعلان جمهورية إشكيريا الشيشانية "أرضا خاضعة مؤقتا للاحتلال الروسي"، في قرار من المؤكد أنه سيثير حفيظة موسكو التي لا تتسامح مطلقا مع أي حديث حول وجود نزعات انفصالية داخل حدودها.

وإشكيريا، هو الاسم التاريخي لمنطقة الشيشان الواقعة في جنوب روسيا والتي شهدت حربين دمويتين بين القوات الروسية والانفصاليين الشيشان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ويرأس المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الآن رمضان قديروف، الذي يحظى بدعم سياسي من الكرملين وبدعم مالي هائل للشيشان ويصف نفسه الآن بأنه مجرد جندي مشاة يأتمر بأمر الرئيس فلاديمير بوتين.

وبرز قديروف كواحد من أكثر صقور روسيا تشددا خلال حربها، التي بدأت قبل 8 أشهر في أوكرانيا، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودمرت العديد من البلدات والمدن.

وصوت المشرعون الأوكرانيون اليوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات لصالح قرار "يعترف بجمهورية إشكيريا الشيشانية كأرض خاضعة مؤقتا لاحتلال الاتحاد الروسي نتيجة لعدوان مسلح يخالف النظام الأساسي للأمم المتحدة".

وتستخدم أوكرانيا نفس المصطلح لوصف مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية في عام 2014 وتحتلها حاليا في إطار حملة الغزو هذا العام.

وقال البرلمان الأوكراني المؤلف من 450 مقعدا، والذي واصل العمل خلف الأبواب المغلقة رغم الهجمات الروسية على العاصمة كييف ومدن أخرى، إن 290 نائبا صوتوا لصالح القرار.