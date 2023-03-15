صحيفة: قلق في إسرائيل إثر حادث أمني "غير عادي" على الحدود الشمالية

وقالت الصحيفة، إن "الخوف يزداد أكثر على خلفية وقوع حادث أمني غير عادي، والذي تمثل في انفجار عبوة ناسفة، الإثنين، على مفترق مجيدو في شمال إسرائيل، حيث تم منع نشر تفاصيله والتعتيم عليه بشكل كامل، بحسب ما أفاد رئيس أركان الجيش السابق عضو الكنيست غادي إيزنكوت من حزب (المعسكر الرسمي)".

وقال إيزنكوت من منصة الكنيست: "اليوم نحن في واحدة من أخطر الفترات الأمنية من وجهة نظري منذ حرب يوم الغفران".

وأضافت أنه في العام 2018، قررت حكومة بنيامين نتنياهو خطة لحماية الشمال بميزانية قدرها 5 مليارات شيكل في المستوطنات القريبة من الحدود، حيث لا توجد ملاجئ أمنية لآلاف المنازل.

وفي العام الماضي فقط، حددت حكومة نفتالي بينيت ميزانية مخصصة لبرنامج حماية المستوطنات في شمال إسرائيل، وخصصت أول 100 مليون شيكل لها. وتم التخطيط لاستثمار 250 مليون شيكل في المشروع في موازنة 2022، و500 مليون شيكل في 2023.