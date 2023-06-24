ماذا تعرف عن "نظام مكافحة الإرهاب" الذي فُرض في موسكو؟
عززت روسيا، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية في موسكو وعدة مناطق أخرى، حيث تم اتخاذ إجراءات مشددة "لمكافحة الإرهاب"، وذلك بعد أن أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين تمردًا مسلحًا ضد القيادة العسكرية لبلاده متوعدًا بـ"الإطاحة بها".
وكان بريغوجين اتهم قيادة الجيش الروسي بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مُطالبة مقاتليه باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح".
وبحسب وسائل إعلام روسية، يترتب على هذا الإعلان، الذي بدأ تطبيقه، اليوم السبت، وتحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه، التدقيق في الوثائق وتفتيش المتعلقات الشخصية وسيارات المواطنين، وتعزيز الأمن في عدد من المرافق، وتقييد حركة المرور في الشوارع والطرق وبعض المناطق.
كما سيتم تعليق تقديم خدمات الاتصال أو تقييد استخدام الشبكات، السماح بدخول الأشخاص الذين يقومون بعمليات مكافحة الإرهاب دون عوائق إلى المباني السكنية وغيرها من أجل تدابير مكافحة الإرهاب، فضلًا عن فرض قيود أو حظر كامل على بيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والكحول.