ماذا تعرف عن "نظام مكافحة الإرهاب" الذي فُرض في موسكو؟

عززت روسيا، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية في موسكو وعدة مناطق أخرى، حيث تم اتخاذ إجراءات مشددة "لمكافحة الإرهاب"، وذلك بعد أن أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين تمردًا مسلحًا ضد القيادة العسكرية لبلاده متوعدًا بـ"الإطاحة بها".

وكان بريغوجين اتهم قيادة الجيش الروسي بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مُطالبة مقاتليه باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح".