ماكرون يحضر جنازة مُعلم قتِل في هجوم بسكين في فرنسا

حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، جنازة دومينيك برنار وهو مُعلم يبلغ من العمر 57 عامًا لقي حتفه طعنًا في مدرسته في هجوم منسوب لمسلم وقع قبل ستة أيام في مدينة أراس شمال البلاد.

وتحدث ماكرون وزوجته بريجيت، التي كانت مُعلمة أيضًا، مع أسرة برنار قبل مراسم الجنازة والتي حضرها أيضا زملاء برنار وطلابه وهم يحملون ورودًا بيضاء.