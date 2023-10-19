ماكرون يحضر جنازة مُعلم قتِل في هجوم بسكين في فرنسا
حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، جنازة دومينيك برنار وهو مُعلم يبلغ من العمر 57 عامًا لقي حتفه طعنًا في مدرسته في هجوم منسوب لمسلم وقع قبل ستة أيام في مدينة أراس شمال البلاد.
وتحدث ماكرون وزوجته بريجيت، التي كانت مُعلمة أيضًا، مع أسرة برنار قبل مراسم الجنازة والتي حضرها أيضا زملاء برنار وطلابه وهم يحملون ورودًا بيضاء.
والمشتبه في تنفيذه الهجوم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا واسمه الأول محمد، ويخضع حاليًّا لتحقيق رسمي في جريمة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية.
والشاب كان طالبًا من قبل في المدرسة ذاتها التي شهدت الهجوم.
وفرنسا في حالة تأهب مرتفعة منذ مقتل برنار.
وكان قُتل أستاذ طعنًا بالسكين، وأُصيب شخصان بجروح بالغة يوم الجمعة الماضي، في مدرسة في أراس شمال فرنسا حينما هاجمهم رجل هتف "الله أكبر"، على ما أفادت السلطات المحلية، ومصدر في الشرطة.
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن منفذ الهجوم شاب شيشاني الأصل مُدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف.