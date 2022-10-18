مستشار خامنئي: 22 دولة طلبت شراء مسيرات من إيران



قال اللواء رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، إن 22 دولة طلبت شراء طائرات دون طيار من إيران.

وقال صفوي، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني حول وضعية علوم وتكنولوجيا الدفاع بجامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري: "لقد بدأ عهد جديد وبدأ تحول في أركان القوة، واليوم نشهد نوعًا من التغييرات الكبيرة في التقنيات الجديدة، فنحن في عالم من الثروة والقوة والنظام الذي سيؤثر بعمق على جميع الناس في جميع البلدان".

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "اليوم نحن في مرحلة تطلب فيها 22 دولة في العالم شراء طائرات دون طيار من إيران".

وتأتي تصريحات صفوي بعد يوم من نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن تكون بلاده قد زودت روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "من الواضح أن إيران ستتخذ إجراءات لضمان أمنها في هذا السياق، ونرفض الاتهامات ببيع الأسلحة لأطراف الحرب في أوكرانيا والتقارير بهذا الشأن لها أهداف سياسية".

وبين كنعاني: "إيران ليست طرفا في الحرب في أوكرانيا ونرفض الحرب كحل لتسوية الأزمات السياسية".

وكان موقع صحيفة "بوليتيكو" نقل عن مسؤول أمريكي قوله، إن "الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات على إيران وأطراف ثالثة لإرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا".

وقال المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، الإثنين، إن الإجراء القادم من المرجح أن يكون عقوبات اقتصادية إلى جانب إجراءات للسيطرة على تصدير المنتجات إلى إيران التي يمكن أن تساعد الجمهورية الإسلامية على صنع أسلحة".

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على إيران بسبب بيع طائرات مسيرة لروسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية في أوكرانيا.