رومانيا تقرر تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات أمريكية

أعلنت رومانيا، يوم الخميس، إنشاء مركز لتدريب الطيارين من بينهم طيارون أوكرانيون على قيادة مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، التي تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليها لإنهاء الحرب الروسية.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان: "سيتم إنشاء مركز إقليمي في رومانيا لتدريب الطيارين مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لهذه المقاتلات".

وأضاف: "سيتم فيه تدريب طيارين رومانيين على طائرات (إف-16) الأمريكية وسيفتح المركز بعد ذلك للطيارين من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك من أوكرانيا".

وبدأت بولندا بتدريب طيارين أوكرانيين في وقت أعلنت فيه العديد من الدول استعدادها لتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات المقاتلة.

وتخلت رومانيا في أيار/مايو عن طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ-21 لانس-آر" الموروثة من الحقبة الشيوعية، واستبدلتها بطائرات أمريكية أكثر حداثة من طراز "إف-16" في سياق تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وستستخدم رومانيا 17 طائرة مستعملة من طراز "إف-16" اشترتها من البرتغال، كما أبرمت عقداً مع النرويج في تشرين الثاني/نوفمبر لشراء 32 طائرة أخرى.

وبصفتها عضواً في الناتو منذ عام 2004، تطمح رومانيا إلى الحصول على أحدث جيل من مقاتلات "إف-35" الأمريكية، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات ليصبح هذا المشروع المكلف حقيقة واقعة.