ضبابية في إسرائيل حول اتفاق على خطة "الإصلاح القضائي"

كشفت وسائل اعلام عبرية اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين المعارضة والائتلاف الحاكم في إسرائيل حول خطة الإصلاح القضائي التي أثارت أزمة كبرى خلال الأسابيع الماضية.

وأكد حزب "معسكر الدولة"، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الائتلاف لبدء الحوار حول موضوع لجنة اختيار القضاة الأسبوع المقبل.

وحسب بيان صادر عن الحزب، وبناء على طلب رئيسه بيني غانتس، تم الاتفاق على أن يكون الموضوع الأول الذي سيُطرح على طاولة النقاش ومناقشته بعمق هو تنظيم عمل لجنة اختيار القضاة.

غير أن الفريق المفاوض عن للائتلاف قال "إن ممثلي التحالف يبذلون قصارى جهدهم هذه الأيام للترويج لاتفاقات واسعة حول إصلاح قانوني سليم".

وتابع الائتلاف في رده على الحزب إن "ترديد الشعارات لوسائل الإعلام في بداية المحادثات لن تسفر عن اتفاقات، وندعو كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: "الائتلاف يصر على حقه في الترويج لإصلاح يضمن إعادة التوازن في مواجهة القضاء كما هو متعارف عليه في العالم الغربي، ونحن ملتزمون بتعزيز حماية حقوق الإنسان في إسرائيل".

وقال الائتلاف أيضاً: "تجري مفاوضات في منزل الرئيس هرتسوغ للتوصل إلى اتفاقات من شأنها تهدئة المخاوف".