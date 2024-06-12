"كارثة" في إسرائيل.. إغلاق الطرق يخلف 190 قتيلًا

تسبّب إغلاق الطرق في جنوب إسرائيل نتيجة الحرب المشتعلة في قطاع غزة، بإحداث كارثة أسفرت عن مصرع 190 شخصًا حتى الآن، وسط خطر يهدد حياة نحو 260 آخرين، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن حوادث الطرق ستخلف نحو 450 قتيلًا إسرائيليًا حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن أحد خبراء النقل في إسرائيل، قوله إن "عدد قتلى الطرق أكثر من عدد قتلى الأنظمة الإسرائيلية".

وأكدت أن عدد قتلى الطرق زاد بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واندلاع حرب "السيوف الحديدية" في غزة.

وأوضحت أن جلسة لجنة مراقبة الدولة، تناولت التقرير الدقيق الذي قدمه مراقب الدولة، متانياهو إنجلمان، بشأن سلامة الطرق.

وقالت الصحيفة إنه يمكن تخصيص ميزانية لذلك، علاوة على وضع خطة طوارئ تكتيكية ومؤقتة، تمكن من إنقاذ حياة الإسرائيليين، تشمل وضع حواجز متنقلة مصنوعة من البلاستيك مملوءة بالمياه لفصل الممرات، بالإضافة إلى تضييق ممرات المشاة، وتحديد ممرات تهدئة السرعة.

وأضافت أن هُناك نحو 33 ألف قتيل إسرائيلي نتيجة حوادث الطرق منذ قيام الدولة، بينهم 193 قتيلًا منذ بداية العام الجاري، موضحة أن هُناك ارتفاعًا بنسبة 23% في عدد الحوادث القاتلة خلال العام الجاري، رغم عدم استخدام الطرق في الشمال والجنوب نتيجة الحرب، إذ يعد عام 2024 الأسوأ على مدار العشرين عامًا الماضية.