هل تتمرد "ماغا" على ترامب؟

أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى تغيرات كبيرة داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ماغا)، حيث لم يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجماعته كما كانوا سابقًا.

وأضافت الصحيفة أنه عندما قصف ترامب إيران الشهر الماضي، ثار أمثال تاكر كارلسون وستيف بانون؛ فالرئيس الذي انتقد مغامرات أمريكا السابقة أو الفاشلة في الشرق الأوسط يُخاطر برئيس آخر، كرئيس ثالث مثل جورج بوش، وليس برئيس أحلامهم صاحب شعار "أمريكا أولاً".

تصدعات التحالف

وظهر صدع جديد في الحركة بشأن قضية جيفري إبستين؛ ويعتقد البعض في عالم ماغا أن مرتكب الجرائم الجنسية، الذي انتحر عام 2019، كان يملك معلومات مسيئة لشخصيات بارزة، وأنهم هم من أمروا بقتله.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب، بعد أن روّج لهذه النظريات لسنوات، أصدر مذكرة تُناقضها؛ وهو الآن يُريد من الناس أن يتجاوزوا هذه النظريات؛ ولأن أتباعه على يقين من أن نخبة متغطرسة ومستغلة لمصالحها الخاصة تطفو فوق القانون، فإنهم لن يُذعنوا.

وترى الصحيفة أنه ليس من الواضح حتى أن أيًا من هذه الانقسامات بين ترامب وجماعته سيكون الأكبر هذا الصيف.

ويبدو أن الرئيس يُقرّب علاقاته بأوكرانيا وحلف الناتو، كما أنه يُوجّه انتقادات جديدة لفلاديمير بوتين؛ ولا بد أن الكثير من مُعجبي الكرملين في اليمين الأمريكي يتساءلون عما حدث للرجل الذي نصب كمينًا لفولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي قبل بضعة أشهر.

حقيقة مهمة

وقالت الصحيفة إن كل هذه الخلافات ستمر؛ لكن كل واحدة منها تكشف حقيقة مهمة: ترامب و"ماغا" لم يعودا الشيء نفسه؛ حركته - المثقفون، والمانحون، والقاعدة الشعبية الأكثر انخراطًا على الإنترنت - لديها قناعات راسخة.

وأضافت أن لا شيء من هذا يُشكّل خطرًا على ترامب نفسه؛ فهو يُخفي الاختلافات بقوة الكاريزما، والنجاح الانتخابي، والتنفيذ المُلتزم لأولويات "ماغا" الرئيسية مثل التشكيك في اللقاحات، وشعوذة الصحة العامة التي لا يؤمن بها بوضوح.

وهذا سيحميه من أي معارضة داخلية جادة حتى عام 2029، وهو الموعد المُقرر لمغادرته منصبه، أو على الأقل حتى انتخابات منتصف المدة أواخر عام 2026.

الرئيس القادم

ومع ذلك، يُمكن الآن رؤية كيف يبدو مُستقبل اليمين الأمريكي؛ وما لم يجد الجمهوريون نسخة أخرى من ترامب، شخصًا تطغى شهرته على كل التحفظات الفلسفية المتعلقة به، فسيتعين على الرئيس القادم أن يكون أكثر انسجامًا مع الحركة؛ أي أكثر مسيحية، وأكثر قومية، وأكثر جنونًا.

يمكن لليمين المتطرف أن يتقبل نصف رغيف في عهد ترامب لأنه يقدم الكثير من الأشياء الأخرى من خلال الإبهار والقيادة القبلية، لكن هذا لن يجده مع جيه دي فانس؛ كما أن الاختبارات الأيديولوجية وحتى الشخصية، والتي تم التنازل عنها لترامب، يمكن أن تعود.

وتعتقد الصحيفة أن علينا تقبل فكرة أن ترامب له تأثير معتدل على حركة ستصبح أكثر عقائدية بعد رحيله؛ إنه يتعامل مع العالم من خلال العلاقات الشخصية، وهي قابلة للتشكيل، وليس الأفكار، وهي غير قابلة للتشكيل.

وعند النظر في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، كان ترامب، على الأرجح، متساهلاً مع بوتين لأنه يُقدّر الإطراء الروسي المُوجّه جيدًا، ويستاء من التكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة لحماية أوروبا منه؛ وهذا أمر سيئ، لكنه ليس عقائديًا.

وفي المقابل، يدعم الكثير من "ماغا" بوتين انطلاقًا من اعتقادهم بأن روسيا ليست أقل من خط المواجهة للمسيحية، سواء ضد الإسلام أو الشيوعية الصينية العلمانية أو العدو المُستيقظ في الداخل.

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إزدواجية معايير

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أشياء أسوأ من عبادة الشخصية، مثل عبادة الأفكار؛ لعقد من الزمان، كانت المحافظة هي كل ما يقوله ترامب.

ولقد جعل من الممكن اعتبار الصين تهديد القرن، لكنه معجب بفيكتور أوربان، أكبر صديق للصين في أوروبا؛ معارضة اللقاحات دون معارضة الرئيس الذي أشرف على لقاح كوفيد؛ اعتبار أوكرانيا مشكلةً إقليميةً أخرى، بينما إيران مصلحةٌ أمريكيةٌ جوهرية؛ وهذا خلط فكري، لكنه قد يكون أفضل من عقيدة صارمة ومتماسكة.

لطالما كان الأمر غريبًا؛ الفجور وتوبيخات المحافظين المتشددين؛ لا يشارك ترامب الحركة اهتمامها بمصير "الحضارة الغربية" وغيرها من التجريدات المتعالية.

وليس متشددًا تجاه الصين، اهتمامه منصبّ على بيانات التجارة الثنائية، لا على الاستراتيجية الكبرى، ناهيك عن صراع القيم.

وختمت الصحيفة بقولها إن ترامب يتمتع بما يمكن تسميته "مناعة مقززة"؛ يستطيع اتخاذ مواقف اليمين البديل دون أن يبدو غريبًا أو متدني المكانة، على الأقل أمام أغلبية الناخبين.

كما أنه يعرف متى يكبح جماح هذه الحركة؛ فبعد إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض، لم يُطالب بزواج المثليين.