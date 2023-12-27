ليلة حامية في خيرسون.. قصف محطة قطارات وانقطاع للكهرباء

عاشت منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ليلة حامية أمس الثلاثاء، إذ تعرضت لقصف روسي استهدف عدة مواقع، ما أسفر عن سقوط قتلى، وجرح العشرات.

وفي التفاصيل، قتل شرطي أوكراني وجرح عدد من المدنيين، إثر تعرض محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، لقصف روسي، بحسب السلطات الأوكرانية.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن ما يقرب من 140 مدنيًّا كانوا يستعدون لركوب قطار مجهز لإخلائهم من المدينة لحظة القصف الروسي، لافتة إلى أنه تم نقلهم لأماكن آمنة بعد القصف مباشرة.

وخرجت المحطة عن الخدمة تمامًا نتيجة القصف الروسي، فيما تم نقل الركاب عبر الحافلات إلى خارج خيرسون، وتحديدًا إلى مدينة ميكولايف المجاورة، بحسب إدارة المحطة.

وتأتي عمليات الإجلاء من خيرسون؛ نتيجة ارتفاع وتيرة القصف الروسي في الأيام الأخيرة على هذه المدينة، التي سيطرت عليها روسيا في بداية الحرب، لكنها انسحبت منها قبل عام تقريبًا.

خيرسون بلا كهرباء

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، ألكسندر بروكودين، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية نفذت 161 هجومًا على مقاطعة خيرسون، وأطلقت حوالي 853 قذيفة عليها في يوم واحد، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.