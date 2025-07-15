محكمة توقف قرار ترامب بشأن حماية الأفغان

أظهرت وثائق الاثنين أن محكمة استئناف أمريكية منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة في أمر وافقت فيه على طلب من منظمة كاسا المدافعة عن حقوق المهاجرين، إن الوقف الإداري لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان سيستمر حتى الـ21 من يوليو/ تموز، وفق "رويترز".

وكانت المنظمة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل/ نيسان.

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وقدمت كاسا طلبًا طارئًا لوقف التنفيذ الاثنين، الذي كان من المقرر فيه إنهاء وضع الحماية للأفغان. وتظهر وثائق المحكمة أن من المقرر انتهاء وضع الحماية للكاميرونيين في الرابع من أغسطس/ آب.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب التعليق. وفي أبريل/ نيسان، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين، قالت الوزارة إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية.

وأمام إدارة ترامب حتى الساعة الـ11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدًا الأربعاء (0359 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) للرد.

وأجْلت الولايات المتحدة أكثر من 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.