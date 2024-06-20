في ظل تهديدات "نصر الله".. ما طبيعة التعاون بين قبرص وإسرائيل؟

أعادت تهديدات ميليشيا "حزب الله" الأخيرة لقبرص، توجيه الأنظار إلى طبيعة العلاقة بين نيقوسيا وتل أبيب، خاصة على الصعيد العسكري والأمني.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ظهر في خطاب متلفز، أمس الأربعاء، ذكر خلاله أن "حزب الله سيتعامل مع قبرص كجزء من الحرب إن أتاحت بنيتها التحتية للجيش الإسرائيلي في ضرب لبنان".

واضطر الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس للرد على تهديد نصر الله، الخميس، وقال إن بلاده "لا تشارك بأي شكل من الأشكال في الحرب الإسرائيلية على غزة أو جنوب لبنان"، مضيفًا أن "جمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءًا من المشكلة".

وترتبط إسرائيل وقبرص بعلاقات دبلوماسية كاملة، وتجمع بينهما علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية متشعبة، كما تمتلك إسرائيل سفارة في نيقوسيا، وتمتلك قبرص سفارة في تل أبيب، وباشر البلدان ترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2010.

الطاقة تقرب البلدين

واكتشفت كل من تل أبيب ونيقوسيا مطلع 2000 كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في مياههما الإقليمية، واتفق البلدان على توسيع آفاق التعاون في ملف الغاز.

ووقعتا أواخر 2010 اتفاقًا للتعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستخراجهما في المياه المشتركة، قبل أن توقعا مذكرة تفاهم لبناء مصنع للغاز المسال في قبرص في حزيران/ يونيو 2013.

وترى إسرائيل أن قبرص شريك إقليمي مهم ونواة لتشكيل تحالف إقليمي عوضًا عن تركيا، التي توترت العلاقات معها في السنوات الأخيرة، كما تعتبر قبرص بالنسبة لإسرائيل الجسر الأقصر إلى أوروبا، وبخاصة في مجال الطاقة.