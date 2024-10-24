هل يحسم ترامب فوزه على هاريس في "أيام الموت"؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تبني الناخبين وجهة نظر أكثر إيجابية تجاه أجندة المرشح الجمهوري دونالد ترامب منحه تقدماً بسيطاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

يأتي تقدم ترامب على هاريس، في الأيام التي يطلق عليها الأمريكيون "أيام الموت" التي تسبق البدء بالتصويت على اسم الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد، خلفاً للرئيس الحالي جو بايدن.

وقالت الصحيفة إن الناخبين تبنوا، خلال الأسابيع الأخيرة، نظرة أكثر سلبية تجاه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وهو ما يهدد مستقبلها الانتخابي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أظهر أن ترامب حقق تقدماً ضئيلاً في السباق الرئاسي على هاريس.

تقدم ترامب بنقطتين مئويتين، من 47% إلى 45%، جاء مقارنة بتقدم هاريس بنقطتين في استطلاع المجلة في أغسطس/آب، وكلا التقدمين يأتي ضمن هامش الخطأ ما يعني احتمال تقدم أي منهما على الآخر مجدداً، وفق الصحيفة.