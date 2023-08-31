قبل مقتله.. بريغوجين يتحدث عن تهديدات لأمنه في تسجيل مصور

تناول مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه، وذلك في تسجيل جديد نسب له وهو يتواجد على ما يبدو في أفريقيا، قبل أيام من مقتله.

ويقول بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة "جري زون"، منطقة رمادية، المرتبطة بمجموعة فاغنر على تطبيق تليغرام: "بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في أفريقيا".

وأضاف ملوحًا بيده "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء علي أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام".