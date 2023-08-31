قبل مقتله.. بريغوجين يتحدث عن تهديدات لأمنه في تسجيل مصور
تناول مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه، وذلك في تسجيل جديد نسب له وهو يتواجد على ما يبدو في أفريقيا، قبل أيام من مقتله.
ويقول بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة "جري زون"، منطقة رمادية، المرتبطة بمجموعة فاغنر على تطبيق تليغرام: "بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في أفريقيا".
وأضاف ملوحًا بيده "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء علي أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام".
وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس/ آب، وزعم أيضًا أنه صور في أفريقيا.
وتشير عبارة "عطلة نهاية الأسبوع" إلى أن التسجيل المصور الأحدث، لا بد أنه صور في 19 أو 20 أغسطس/ آب، أي قبل ثلاثة أيام أو أربعة فقط من مقتله هو وحراسه وشخصيات بارزة في فاغنر بحادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس/ آب.
وتعكس التصريحات في الفيديو إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته.
وقاتلت قوات فاغنر في أوكرانيا بالوكالة عن روسيا، لكن بريغوجين كان ينتقد بشدة مؤسسة الدفاع الروسية، وقاد تمردًا قصيرًا في أواخر يونيو/ حزيران.
ورفض الكرملين تلميحًا بأن الرئيس فلاديمير بوتين قتل بريغوجين بغرض الانتقام، ووصفه بأنه "محض كذب"، لكنه قال إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة يأخذ في الاعتبار احتمال وجود جريمة.