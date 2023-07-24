روسيا تعثر على آثار متفجرات في سفينة حبوب أجنبية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن السلطات الروسية منعت ،اليوم الإثنين، سفينة شحن أجنبية من عبور مضيق "كيرتش" على البحر الأسود، بعد العثور على آثار متفجرات.

وقال "الأمن الروسي" في بيان: "تم العثور على آثار متفجرات في عنبر سفينة شحن أجنبية ،يوم السبت الماضي، متجهة إلى تركيا، وذلك بعد عمليات تفتيش أمنية على السفن التي تعبر مضيق (كيرتش) من أجل منع الأعمال الإرهابية والتخريبية".

وأضاف: "السفينة كانت متواجدة في ميناء (كيليا) ومتجهة إلى ميناء (توزلا) التركي، وجميع المعطيات أشارت إلى أن السفينة المدنية زوَّدت أوكرانيا بالذخائر، لذلك، تم تغيير كامل طاقمها المكون من 12 أوكرانيًّا".

وتابع: "تم حظر مرور سفينة الشحن الأجنبية عبر مضيق (كيرتش) وإبحارها خارج المياه الإقليمية الروسية".