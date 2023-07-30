نتنياهو يبحث مع قادة الجيش والاستخبارات التوترات مع "حزب الله" شمالاً

خلص اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع قادة الجيش والأمن إلى اعتماد توصيات الجيش التي تقضي بتشديد الإجراءات شمالاً في ظل التوتر مع "حزب الله" اللبناني، بحسب موقع "واللا" العبري.

حضر الاجتماع وزير الدفاع، ووزير الشؤون الإستراتيجية، ورئيس الأركان، ورؤساء الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وعدد آخر من المسؤولين.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب اطلع عليه "إرم نيوز"، إن الاجتماع جاء لتقييم الأوضاع بشأن لبنان، مؤكداً أن نتنياهو "وافق على توصيات وأساليب العمل التي اقترحها الجيش والأجهزة الأمنية" بهذا الشأن.

من جهتها، قالت القناة 14 العبرية إنه "خلال المشاورات اليوم مع كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والنخبة السياسية، جرت مناقشة معضلة الخيمة في الشمال".

وأشار محللون إلى أن بيان الحكومة يشير إلى تصعيد محتمل في جنوب لبنان، والسماح للجيش الإسرائيلي بإخلاء وهدم الخيمة التي أقامها عناصر من حزب الله قرب المناطق الحدودية بالقوة.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين قولهم، خلال جلسة المشاورات، إنه يجب الفصل بين استفزازات "حزب الله" عند الحدود وبين أي هجمات فعلية، كما اتضح خلال الاجتماع أنه لا مصلحة للركض نحو مواجهة مع الحزب.

وبالتزامن مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددًا من ناشطي "حزب الله" تجاوزوا المناطق الحدودية والسياج الشائك الذي أقامته قوات "يونيفل" عام 2006 قبالة قرية الغجر.