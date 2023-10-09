مصادر إسرائيلية وأمريكية: نتنياهو أبلغ بايدن نيته اجتياح غزة براً

كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن محتوى المحادثة الهاتفية التي جرت أمس الأحد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي: إن نتنياهو قال لبايدن خلال الاتصال، إنه قلق من سيناريو فتح جبهة أخرى مع لبنان وأن إسرائيل تستعد لذلك،.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو أكد أن ذلك لن يؤثر على استمرار الحرب على غزة، وأن "الرد سيكون بقوة شديدة".

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأمريكية وصفها بـ "المطلعة" أن نتنياهو قال لبايدن إنه لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.

وذكر الموقع أن بايدن سأل نتنياهو حول الرهائن الإسرائيليين في غزة، وأن نتنياهو رد بأن إسرائيل لا تعتزم إجراء مفاوضات حول تبادل أسرى مع حماس في هذه المرحلة، و أنه "لا يوجد مفاوضات. علينا أن ندخل إلى قطاع غزة".

وأكد الموقع أن بايدن لم يحاول إقناع نتنياهو بعدم شن عملية عسكرية برية في القطاع، وأنه قال إ بلاده تؤيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

المصدر: موقع "واللا" الإسرائيلي