الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة

نجت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، بسهولة من تصويت على الثقة دعت إليه المعارضة على خلفية فضيحة تنصت على المكالمات الهاتفية استهدفت خلالها أجهزة استخبارات الدولة مسؤولين كبارًا على مدى أشهر.

ورُفضت مذكرة حجب الثقة بواقع 156 صوتا مقابل 143 صوتا مؤيدا، على ما قال نائب رئيس البرلمان هارلمبوس أثاناسيو أمام المجلس بعد العد الرسمي للأصوات.