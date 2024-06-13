مصدر إيراني لـ"إرم نيوز": جليلي يرفض الانسحاب لصالح قاليباف

وتوقع المصدر الإيراني أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تراشق الاتهامات بين جليلي وقاليباف إذا لم ينسحب أحدهما لصالح الآخر في سباق الانتخابات المبكرة.

المصدر أكد أن القيادي في التيار الأصولي المتشدد الجنرال محسن رضائي يسعى لعقد اجتماع، مساء الجمعة، للقيادات بهدف إقناع بعض المرشحين بالانسحاب لصالح مرشح واحد ترتضيه قيادات التيار.

وكان جليلي هاجم قاليباف خلال الحملة الانتخابية دون تسميته بالقول إن "منصب الرئيس هو منصب تنفيذي وليس للمقاولات، إنه مكان التشخيص واتخاذ القرار".

ورد قاليباف على جليلي خلال مقابلة تلفزيونية بالقول "أتمنى أن يكون لدى بعض المرشحين على الأقل، مهمة مقاول بناء في سيرتهم الذاتية".

من هو جليلي؟

يعارض بعض القيادات ترشيح جليلي كونه لم يتسلم منصباً مهماً في حياته بالقياس إلى قاليباف، وهو حالياً مستشار المرشد علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأصبح جليلي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي من عام 2007 حتى 2013، ومكلفا بالمفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامج بلاده النووي ثم عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضواً في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية.

وترشح جليلي للانتخابات الرئاسية عام 2013 بشعار "الحياة الطيبة" وحصل على المركز الثالث بعد حصوله على أربعة ملايين صوت، وهي الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسبق حسن روحاني، واحتل قاليباف فيها المركز الثاني بحصوله على 6 ملايين صوت.

كما ترشح جليلي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2021 وفاز فيها الراحل إبراهيم رئيسي، لكنه قبل أيام من الانتخابات أعلن انسحابه لصالح رئيسي، ودخل في بداية الانتخابات بحملة رفع شعارها "الجهاد الأكبر من أجل قفزة إيران".