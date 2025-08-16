إعلام هندي: تأجيل المحادثات التجارية بين واشنطن ونيودلهي

ذكرت شبكة "إن.دي.تي.في بروفيت" الهندية، المعنية بأخبار المال والأعمال، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أمريكيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس/آب قد أُلغيت، ما سيؤدي إلى تأجيل المحادثات بشأن اتفاق تجاري مقترح بين البلدين.

وفي 6 أغسطس/آب، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يضيف رسوماً جمركية على السلع الهندية بنسبة 25%.

وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، وقتها، على منصة "إكس"، يأتي قرار ترامب "رداً على استمرار شراء النفط الروسي".

ويكثّف ترامب الضغوط على الهند بعدما توعد بعقوبات جديدة على موسكو ما لم تحقق تقدماً باتّجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف.

واعتبرت الخارجية الهندية، في وقت سابق، أن الضغوط الأمريكية عليها لوقف شراء النفط الروسي "غير مبررة ولا منطقية"، مشددة على أنها ستحمي مصالحها.