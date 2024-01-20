مخاوف أمريكية من "نصر روسي" في أوكرانيا خلال أسابيع

أثار مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مخاوف أعضاء الكونغرس في البلاد، بشأن احتمال أن تحقق روسيا نصرًا مدويًا في الحرب مع أوكرانيا، بغضون أسابيع أو أشهر قليلة، إذا لم تقدم واشنطن حزمة مساعدات جديدة عاجلة لكييف.

وقالت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، اليوم السبت، نقلا عن مصادرها، إنه وفقاً لتوقعات مساعد الرئيس للأمن القومي، جيك سوليفان، ومديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، فمن دون دعم أمريكي إضافي، ستكون أوكرانيا قادرة على القتال "لبضعة أسابيع فقط، وربما أشهر قليلة وليس أكثر".

وأشاروا أيضًا إلى نفاد موارد كييف وقاموا بتقييم الوضع الحالي في منطقة الحرب.

ووفقاً للقناة الأمريكية، فإن وقف المساعدات عن كييف "سيتردد صداه في جميع أنحاء العالم"، وسيغير هذا القرار أيضًا وجهة نظر شركاء أوكرانيا الآخرين، الذين قد يعيدون تقييم العلاقات مع واشنطن.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات البحرية الأمريكي المتقاعد والمحلل العسكري، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي في المرحلة النهائية قبل النصر في عملية خاصة في أوكرانيا.

وتوقع أنه "سيكون هناك المزيد من المعارك في المستقبل. لكن النتيجة في الواقع محسومة: لقد انتصرت روسيا بالفعل، لكن لا يزال يتعين عليها تعزيز ذلك".