وصول أول شحنة من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى بولندا
وصلت اليوم الأربعاء الشحنة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى الأراضي البولندية، ويبلغ عددها 14 دبابة من أصل 366 دبابة، وكانت الحكومة البولندية قد طلبتها من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي طلب الحكومة البولندية من الولايات المتحدة الأمريكية استيراد الدبابات بهدف تعزيز قدراتها العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك قوله: "وصلت الدبابات الأولى إلى الأراضي البولندية. إنه يوم مهم للجيش البولندي"، مشيرًا إلى أن دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم".
وأضاف بلاشتشاك أن دبابات أخرى ستصل إلى بولندا خلال العام 2023 "وستشكّل كتيبة دبابات أبرامز".
وتشكّل هذه الشحنة جزءًا من عقد بقيمة 1,4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز إم-1 إيه-1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأمريكية في الماضي.
في العام 2022، اشترت بولندا 250 دبابة "أبرامز" أخرى من طراز "إم-1 إيه-2" وهي أكثر تطورًا من دبابات "إم-1 إيه-1"، وتتوقع وصولها في نهاية العام 2024.
وأضاف بلاشتشاك: "لا تملك كل الدول مثل هذه الدبابات. إن بولندا هي أول دولة غير الولايات المتحدة ستمتلك أحدث طراز من دبابات أبرامز".
في كانون الثاني/يناير، أعلنت بولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وحليف أوكرانيا الكبير، تخصيص 4% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام للدفاع، في ظلّ استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووقّعت وارسو الكثير من العقود لشراء أسلحة، لا سيّما مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي طلبت منها دبابات قتالية من طراز "كاي-2" ومدافع هاوتزر "كاي-9".