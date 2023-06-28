وصول أول شحنة من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى بولندا

وصلت اليوم الأربعاء الشحنة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى الأراضي البولندية، ويبلغ عددها 14 دبابة من أصل 366 دبابة، وكانت الحكومة البولندية قد طلبتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي طلب الحكومة البولندية من الولايات المتحدة الأمريكية استيراد الدبابات بهدف تعزيز قدراتها العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك قوله: "وصلت الدبابات الأولى إلى الأراضي البولندية. إنه يوم مهم للجيش البولندي"، مشيرًا إلى أن دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم".

وأضاف بلاشتشاك أن دبابات أخرى ستصل إلى بولندا خلال العام 2023 "وستشكّل كتيبة دبابات أبرامز".