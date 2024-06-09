مصدر لـ"إرم نيوز": روحاني يدعم الإصلاحي مسعود بزشكيان
كشف مصدر مقرب من الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، أن الأخير يدعم مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي حظي بموافقة مجلس صيانة الدستور لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن "روحاني اجتمع مع فريق حكومته السابق بينهم إسحاق جهانغيري النائب الأول له، وأكد على ضرورة دعم المرشح مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية".
وأشار المصدر إلى أن روحاني قال خلال الاجتماع، إن "بزشكيان يعني الصدق والحرية والإصلاح، ونحن جميعًا مع مسعود بزشكيان".
وبين أن "النائب الحالي ووزير الإسكان وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية السابق، علي عبد العلي، سيكون رئيس الحملة الانتخابية للمرشح بزشكيان".
وكان مجلس صيانة الدستور أعلن استبعاد المرشحين الإصلاحيين إسحاق جهانغيري، ووزير الطرق والتنمية عباس آخوندي، فيما تمت المصادقة على أهلية 5 مرشحين متشددين هم "مصطفى بور محمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف".
ويعد كل من زاكاني وقاضي زاده هاشمي مرشحَي فريق حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، فيما يعدّ كل من قاليباف وجليلي من مرشحي التيار الأصولي المتشدد.
ويرجح مراقبون أن ينسحب قاليباف لصالح جليلي، فيما رفض زاكاني وهو رئيس بلدية طهران الانسحاب لصالح أي مرشح، مؤكدًا استمراره في المنافسة الانتخابية حتى النهاية.
وفور المصادقة على بزشكيان، كشف تقرير صحفي أنه "مع إعلان النتائج النهائية لتأهيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، تصدر اسم مسعود بزشكيان قائمة المرشحين بقفزة كبيرة في موقع غوغل".
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "آخرين خبر" الحكومي، تحت عنوان "من سيصبح الرئيس الإيراني المقبل" يظهر تقدّم محمد باقر قاليباف بـ26% من الأصوات يليه مسعود بزشكيان بـ22% ثم جليلي بـ20%، وزاكاني حاز على 5%، وقاضي زادة على 4% ثم بورمحمدي على أقل من 1%.
جولة ثانية
فيما توقع مراقبون أن تذهب الانتخابات الرئاسية، المقررة في الـ28 من شهر يونيو/حزيران المقبل إلى جولة ثانية بين مرشح متشدد والإصلاحي بزشكيان.
وقال الناشط السياسي الإصلاحي أحمد زيد آبادي، لـ"إرم نيوز"، إن "بزشكيان قادر بالفعل على إعداد نفسه للجولة الثانية، لكن الأمر غير واضح وبانتظار ما تعلن عنه بقية الأحزاب الإصلاحية عن دعمه".
بدوره قال الإعلامي الإصلاحي مصطفى فقيهي لـ"إرم نيوز"، "مرشح التيار الإصلاحي بزشكيان يحظى بدعم كبير من القوميتين الأذرية والكردية، وفي حال نجح في المناظرات التلفزيونية، سيكون أمام فرصة حقيقية للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وتوقعت صحيفة "فرهيختجان" الإيرانية، أن تذهب الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية في ظل تعدد المرشحين من التيار الأصولي المحافظة.
وقالت الصحيفة "ما زال الوقت مبكرًا للحكم على شكل انتخابات شهر يونيو/حزيران ونتائجها المحتملة، لكن بالنظر إلى الأجواء الاجتماعية السائدة في المجتمع، فإن إمكانية أن نشهد موجة جديدة في ظل وجود شخصيات متعددة يتمتع كل منها بنفس عدد الأصوات، تزداد احتمالية تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية".