مصدر لـ"إرم نيوز": روحاني يدعم الإصلاحي مسعود بزشكيان

وأشار المصدر إلى أن روحاني قال خلال الاجتماع، إن "بزشكيان يعني الصدق والحرية والإصلاح، ونحن جميعًا مع مسعود بزشكيان".

وبين أن "النائب الحالي ووزير الإسكان وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية السابق، علي عبد العلي، سيكون رئيس الحملة الانتخابية للمرشح بزشكيان".

وكان مجلس صيانة الدستور أعلن استبعاد المرشحين الإصلاحيين إسحاق جهانغيري، ووزير الطرق والتنمية عباس آخوندي، فيما تمت المصادقة على أهلية 5 مرشحين متشددين هم "مصطفى بور محمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف".