انتخابات عامة في إسبانيا قد تسفر عن خسارة الاشتراكيين السلطة

ويقول الخبراء إن من المتوقع أن تُحسم النتيجة النهائية بأقل من مليون صوت وأقل من عشرة مقاعد في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا.

ودعا سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرض اليسار لهزيمة في انتخابات محلية في مايو أيار، لكن مناورته لمباغتة خصومه قد ترتد بنتائج عكسية على معسكره.

وتُظهر استطلاعات رأي أن الانتخابات ستحقق على الأرجح فوزا للحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط. لكن، لتشكيل حكومة، سيحتاج إلى شراكة مع حزب فوكس اليميني المتطرف، وإذا تم ذلك ستكون تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها حزب يميني متطرف الحكومة منذ انتهاء الحكم الاستبدادي لفرانثيسكو فرانكو في السبعينيات.

لكن الكثيرين غاضبون من دعوتهم للتصويت في ذروة الصيف الحار في فترة يفترض أن يستمتعوا خلالها بالعطلات.

وذكرت خدمة البريد الإسبانية أمس السبت، أن التصويت عبرها سجل مستوى قياسيا إذ بلغ 2.47 مليون صوت، بعدما اختار كثيرون الإدلاء بأصواتهم أثناء وجودهم على الشواطئ أو الجبال.