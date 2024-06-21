ألمانيا.. توقيف 3 أشخاص بتهمة التجسس

ولم توضح النيابة العامة هوية الدولة التي كان المتهمون يتعاونون معها.

وأضاف البيان: "ألقي القبض على الأوكراني روبرت أ. والأرميني فاردجيس اي، والروسي أرمان اس. الأربعاء في فرانكفورت ومثلوا الخميس أمام قاض أمر بحبسهم".

وتوجه المشتبه بهم الثلاثة، الأربعاء، إلى مقهى في فرانكفورت (وسط) حيث كان من المفترض أن يكون هدفهم موجودا، حسبما كتبت النيابة العامة الفدرالية ومقرها كارلسروه.