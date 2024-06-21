ألمانيا.. توقيف 3 أشخاص بتهمة التجسس
أوقفت السلطات الألمانية 3 رجال في فرانكفورت للاشتباه بأنهم قاموا بالتجسس على شخص من أصل أوكراني لحساب جهاز أجنبي، حسبما أعلنت النيابة العامة الألمانية.
وأوضحت النيابة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن المشتبه بهم الثلاثة "كانوا في ألمانيا لحساب جهاز سري أجنبي لجمع معلومات عن شخص من أصل أوكراني".
ولم توضح النيابة العامة هوية الدولة التي كان المتهمون يتعاونون معها.
وأضاف البيان: "ألقي القبض على الأوكراني روبرت أ. والأرميني فاردجيس اي، والروسي أرمان اس. الأربعاء في فرانكفورت ومثلوا الخميس أمام قاض أمر بحبسهم".
وتوجه المشتبه بهم الثلاثة، الأربعاء، إلى مقهى في فرانكفورت (وسط) حيث كان من المفترض أن يكون هدفهم موجودا، حسبما كتبت النيابة العامة الفدرالية ومقرها كارلسروه.